Андрей Тихонов
№90
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 окт. 1970 (50) лет
Рост
178
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 17:30
Спартак
3 : 0
Крылья Советов
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 17:30
минуты: 1' - 45'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Спартак
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 45' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 12:45
Амкар
0 : 1
Спартак
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 12:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Амкар
0
Спартак
1
был в запасе
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Спартак
1 : 0
Спартак-Нальчик
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Спартак
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе