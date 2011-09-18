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Олимпиада
Андрей Тихонов
№90
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 окт. 1970 (50) лет
Рост
178
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
17:30
Спартак
3 : 0
Крылья Советов
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
17:30
минуты: 1' - 45'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Спартак
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 45' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
12:45
Амкар
0 : 1
Спартак
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
12:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Амкар
0
Спартак
1
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Спартак
1 : 0
Спартак-Нальчик
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Спартак
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе