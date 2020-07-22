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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Владимир Гранат
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 марта 1987 (34) года
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Рубин
1 : 2
Спартак
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1
Спартак
2
был в запасе
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
Рубин
0 : 0
Ростов
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Ростов
0
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
ЦСКА
1 : 1
Рубин
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
1
Рубин
1
был в запасе
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
Рубин
1 : 0
Краснодар
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1
Краснодар
0
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
15:00
Уфа
0 : 0
Рубин
01.07.2020
01 июля 2020
ср
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Уфа
0
Рубин
0
был в запасе
27.06.2020
27 июня 2020
сб
17:30
Рубин
0 : 2
Локомотив
27.06.2020
27 июня 2020
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
0
Локомотив
2
был в запасе
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
0
Рубин
1
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
0
Крылья Советов
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0
Сочи
3
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
1
Арсенал
0
был в запасе