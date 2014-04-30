Александр Лобков
№69
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 дек. 1989 (31) год
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.04.2014 30 апр. 2014 ср 16:00
Химик
4 : 0
Ангушт
30.04.2014 30 апр. 2014 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Химик
4
Ангушт
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 17:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Химик
42'
42'
42'
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-Нальчик
0
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 16:00
Химик
0 : 1
СКА-Хабаровск
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 16:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химик
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 30 тур
23.03.2014 23 марта 2014 вс 14:00
Химик
1 : 2
Сибирь
23.03.2014 23 марта 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химик
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
16.03.2014 16 марта 2014 вс 14:00
Химик
0 : 1
Мордовия
16.03.2014 16 марта 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Химик
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:00
Сочи
1 : 2
Химик
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сочи
1
Химик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 16:00
Арсенал
1 : 0
Химик
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Арсенал
1
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 15:00
Ротор
3 : 0
Химик
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
3
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 7:00
Луч
2 : 0
Химик
33'
33'
33'
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
2
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
Химик
1 : 1
Балтика
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химик
1
Балтика
1
был в запасе
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 14:30
Ангушт
2 : 1
Химик
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ангушт
2
Химик
1
был в запасе
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 17:00
Химик
1 : 2
Уфа
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Химик
1
Уфа
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:00
Химик
3 : 2
Спартак-Нальчик
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химик
3
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химик
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
СКА-Хабаровск
1
Химик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур