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Иван Пелиццоли
№22
Вратарь
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Команда
Виртус Энтелла
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 нояб. 1980 (40) лет
Рост
197
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
21:45
Пескара
0 : 3
Наполи
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
21:45
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 34 тур
Пескара
0
Наполи
3
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 34 тур
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Рома
1 : 1
Пескара
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
Пескара
2 : 3
Сиена
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
2
Сиена
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Пескара
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Парма
3 : 0
Пескара
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 2
Кьево
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Пескара
0
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
10.03.2013
10 марта 2013
вс
14:30
Аталанта
2 : 1
Пескара
10.03.2013
10 марта 2013
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 1
Удинезе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Пескара
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
Лацио
2 : 0
Пескара
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
2
Пескара
0
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Палермо
1 : 1
Пескара
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1
Пескара
1
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Сампдория
6 : 0
Пескара
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
6
Пескара
0
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 2
Торино
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
0
Торино
2
был в запасе
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:45
Интер
2 : 0
Пескара
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
2
Пескара
0
был в запасе
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
Фиорентина
0 : 2
Пескара
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
0
Пескара
2
был в запасе
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
20:00
Пескара
2 : 1
Катания
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Пескара
2
Катания
1
был в запасе
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
Милан
4 : 1
Пескара
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
4
Пескара
1
был в запасе
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
Пескара
2 : 0
Дженоа
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Пескара
2
Дженоа
0
был в запасе
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
14:30
Наполи
5 : 1
Пескара
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
5
Пескара
1
был в запасе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Пескара
0 : 1
Рома
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Пескара
0
Рома
1
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Пескара
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
1
Пескара
0
был в запасе
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