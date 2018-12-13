Хорхе Ларена
№11
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Испания
Дата рождения
29 сент. 1981 (39) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
АЕК
1 : 5
Байер
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АЕК
1
Байер
5
был в запасе
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
Лудогорец
0 : 0
АЕК
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лудогорец
0
АЕК
0
был в запасе
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
АЕК
1 : 1
Лудогорец
25'
25'
25'
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
25'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЕК
1
Лудогорец
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур