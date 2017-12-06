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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Роберто Лаго
№3
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 авг. 1985 (35) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
06.12.2017
06 дек. 2017
ср
22:45
Тоттенхэм
3 : 0
АПОЭЛ
06.12.2017
06 дек. 2017
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Тоттенхэм
3
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
21.11.2017
21 нояб. 2017
вт
22:45
АПОЭЛ
0 : 6
Реал
21.11.2017
21 нояб. 2017
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
АПОЭЛ
0
Реал
6
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
17.10.2017
17 окт. 2017
вт
21:45
АПОЭЛ
1 : 1
Боруссия
17.10.2017
17 окт. 2017
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
1
Боруссия
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
26.09.2017
26 сент. 2017
вт
21:45
АПОЭЛ
0 : 3
Тоттенхэм
26.09.2017
26 сент. 2017
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
АПОЭЛ
0
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
13.09.2017
13 сент. 2017
ср
21:45
Реал
3 : 0
АПОЭЛ
13.09.2017
13 сент. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Реал
3
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур