Роберто Лаго
№3
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 авг. 1985 (35) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2017 06 дек. 2017 ср 22:45
Тоттенхэм
3 : 0
АПОЭЛ
06.12.2017 06 дек. 2017 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Тоттенхэм
3
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
21.11.2017 21 нояб. 2017 вт 22:45
АПОЭЛ
0 : 6
Реал
21.11.2017 21 нояб. 2017 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
АПОЭЛ
0
Реал
6
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
17.10.2017 17 окт. 2017 вт 21:45
АПОЭЛ
1 : 1
Боруссия
17.10.2017 17 окт. 2017 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
1
Боруссия
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
26.09.2017 26 сент. 2017 вт 21:45
АПОЭЛ
0 : 3
Тоттенхэм
26.09.2017 26 сент. 2017 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
АПОЭЛ
0
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
13.09.2017 13 сент. 2017 ср 21:45
Реал
3 : 0
АПОЭЛ
13.09.2017 13 сент. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Реал
3
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур