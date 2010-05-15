Диего Пласенте
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
24 апр. 1977 (43) года
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Ланс
4 : 3
Бордо
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Ланс
4
Бордо
3
был в запасе
28.04.2010 28 апр. 2010 ср 20:00
Валансьен
2 : 0
Бордо
28.04.2010 28 апр. 2010 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Валансьен
2
Бордо
0
был в запасе
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Лорьян
1 : 0
Бордо
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
1
Бордо
0
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 34 тур
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 21:00
Бордо
4 : 1
Лорьян
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Бордо
4
Лорьян
1
был в запасе
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Монпелье
0 : 1
Бордо
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
0
Бордо
1
был в запасе
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
Нанси
0 : 3
Бордо
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
0
Бордо
3
был в запасе
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
Бордо
0 : 1
Валансьен
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Бордо
0
Валансьен
1
был в запасе
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
Сент-Этьен
3 : 1
Бордо
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
Булонь
0 : 2
Бордо
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Булонь
0
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 22:00
Бордо
1 : 0
Гренобль
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
1
Гренобль
0
был в запасе
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 18:00
Бордо
4 : 0
Ницца
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
4
Ницца
0
был в запасе