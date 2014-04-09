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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Хосе Мануэль Пинто
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 нояб. 1975 (45) лет
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2013/2014
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
21:45
Атлетико
1 : 0
Барселона
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Атлетико
1
Барселона
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
01.04.2014
01 апр. 2014
вт
21:45
Барселона
1 : 1
Атлетико
01.04.2014
01 апр. 2014
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Барселона
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
12.03.2014
12 марта 2014
ср
22:45
Барселона
2 : 1
Манчестер Сити
12.03.2014
12 марта 2014
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Барселона
2
Манчестер Сити
1
был в запасе
18.02.2014
18 февр. 2014
вт
22:45
Манчестер Сити
0 : 2
Барселона
18.02.2014
18 февр. 2014
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Манчестер Сити
0
Барселона
2
был в запасе