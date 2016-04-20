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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Георги Пеев
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
11 марта 1979 (42) года
Рост
181
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
17:00
Амкар
1(3) : 1(4)
Зенит
201'
201'
201'
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
17:00
201'
минуты: 67' - 90'
Россия. Кубок, 1/2 финала
Амкар
1(3)
Зенит
1(4)
минуты: 67' - 90' / Россия. Кубок, 1/2 финала
02.03.2016
02 марта 2016
ср
17:00
Амкар
3 : 1
Динамо
02.03.2016
02 марта 2016
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Амкар
3
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/4 финала
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
18:30
Спартак-Нальчик
0 : 2
Амкар
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
18:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак-Нальчик
0
Амкар
2
минуты: 59' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала