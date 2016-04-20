Георги Пеев
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
11 марта 1979 (42) года
Рост
181
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 17:00
Амкар
1(3) : 1(4)
Зенит
201'
201'
201'
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 17:00
201'
минуты: 67' - 90'
Россия. Кубок, 1/2 финала
Амкар
1(3)
Зенит
1(4)
минуты: 67' - 90' / Россия. Кубок, 1/2 финала
02.03.2016 02 марта 2016 ср 17:00
Амкар
3 : 1
Динамо
02.03.2016 02 марта 2016 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Амкар
3
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/4 финала
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 18:30
Спартак-Нальчик
0 : 2
Амкар
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 18:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак-Нальчик
0
Амкар
2
минуты: 59' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала