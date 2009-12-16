Алексей Полянский
№2
Полузащитник
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Команда
Металлист
Гражданство
Украина
Дата рождения
12 апр. 1986 (34) года
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
Партизан
1 : 0
Шахтер
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
1
Шахтер
0
был в запасе
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
Брюгге
1 : 4
Шахтер
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брюгге
1
Шахтер
4
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур