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Теннис
Олимпиада
Тарас Михалик
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
28 окт. 1983 (37) лет
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Локомотив
1 : 0
Уфа
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1
Уфа
0
был в запасе
10.05.2019
10 мая 2019
пт
19:00
Локомотив
4 : 0
Рубин
10.05.2019
10 мая 2019
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Локомотив
4
Рубин
0
был в запасе
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:00
Арсенал
2 : 0
Локомотив
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
2
Локомотив
0
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Енисей
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
2
Енисей
1
был в запасе
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
1
Локомотив
2
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Ахмат
1 : 3
Локомотив
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
1
Локомотив
3
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:00
Локомотив
1 : 1
Зенит
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
1
Зенит
1
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
14:00
Динамо
0 : 1
Локомотив
30.03.2019
30 марта 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
0
Локомотив
1
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 0
Краснодар
17.03.2019
17 марта 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
1
Краснодар
0
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
21:00
Анжи
0 : 2
Локомотив
10.03.2019
10 марта 2019
вс
21:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
0
Локомотив
2
был в запасе
02.03.2019
02 марта 2019
сб
16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
02.03.2019
02 марта 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
2
Крылья Советов
2
был в запасе
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
20:30
Локомотив
1 : 2
Урал
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Урал
2
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0
Локомотив
0
был в запасе
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
20:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
2
Ростов
1
был в запасе
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
0
Локомотив
1
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:00
Локомотив
2 : 0
Ахмат
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
2
Ахмат
0
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:30
Зенит
5 : 3
Локомотив
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
5
Локомотив
3
был в запасе
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
19:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Локомотив
1
Динамо
1
был в запасе
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:00
Краснодар
2 : 1
Локомотив
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
2
Локомотив
1
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Локомотив
2 : 1
Анжи
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Анжи
1
был в запасе
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