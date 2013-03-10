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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лисандро (Лисандро Лопес)
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
2 марта 1983 (38) лет
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:59
Лион
0 : 0
Марсель
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
0
Марсель
0
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 28 тур
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
22:00
Лион
0 : 2
Бордо
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
0
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
22:00
Лилль
1 : 1
Лион
80'
80'
80'
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
22:00
80'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур