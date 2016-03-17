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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рауль Мейрелеш
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
17 марта 1983 (38) лет
Рост
179
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2012/2013
2010/2011
17.03.2016
17 марта 2016
чт
23:05
Брага
4 : 1
Фенербахче
17.03.2016
17 марта 2016
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Брага
4
Фенербахче
1
был в запасе
10.03.2016
10 марта 2016
чт
21:00
Фенербахче
1 : 0
Брага
10.03.2016
10 марта 2016
чт
21:00
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Фенербахче
1
Брага
0
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала