Хорхе Фусиле
№7
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
19 нояб. 1984 (36) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 21:45
Порту
1 : 2
Атлетико
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Порту
1
Атлетико
2
был в запасе
18.09.2013 18 сент. 2013 ср 21:45
Аустрия
0 : 1
Порту
18.09.2013 18 сент. 2013 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Аустрия
0
Порту
1
был в запасе