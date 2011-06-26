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Олимпиада
Стевица Ристич
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Македония
Дата рождения
23 мая 1982 (38) лет
Рост
188
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010
26.06.2011
26 июня 2011
вс
15:30
Амкар
0 : 2
ЦСКА
26.06.2011
26 июня 2011
вс
15:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Амкар
0
ЦСКА
2
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
22.06.2011
22 июня 2011
ср
16:45
Амкар
1 : 0
Спартак-Нальчик
22.06.2011
22 июня 2011
ср
16:45
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Амкар
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
18.06.2011
18 июня 2011
сб
15:30
Амкар
0 : 0
Анжи
18.06.2011
18 июня 2011
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
14.06.2011
14 июня 2011
вт
16:45
Амкар
1 : 0
Ахмат
14.06.2011
14 июня 2011
вт
16:45
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Амкар
1
Ахмат
0
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.06.2011
10 июня 2011
пт
17:45
Кубань (ЛФЛ)
3 : 2
Амкар
10.06.2011
10 июня 2011
пт
17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Амкар
2
был в запасе
30.05.2011
30 мая 2011
пн
16:30
Амкар
1 : 0
Волга
30.05.2011
30 мая 2011
пн
16:30
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Амкар
1
Волга
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
08.05.2011
08 мая 2011
вс
15:15
Спартак
1 : 2
Амкар
08.05.2011
08 мая 2011
вс
15:15
минуты: 1' - 38'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Спартак
1
Амкар
2
минуты: 1' - 38' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
11:00
Амкар
1 : 2
Томь
14'
14'
14'
01.05.2011
01 мая 2011
вс
11:00
14'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Амкар
1
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
13:30
Рубин
1 : 1
Амкар
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Рубин
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
11:15
Амкар
1 : 3
Зенит
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
11:15
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Амкар
1
Зенит
3
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
15:15
Краснодар
1 : 0
Амкар
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Краснодар
1
Амкар
0
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
13:00
Амкар
1 : 1
Крылья Советов
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
13:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Амкар
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
20.03.2011
20 марта 2011
вс
14:15
Амкар
1 : 0
Локомотив
26'
26'
26'
20.03.2011
20 марта 2011
вс
14:15
26'
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Амкар
1
Локомотив
0
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
13.03.2011
13 марта 2011
вс
16:15
ЦСКА
2 : 0
Амкар
47'
47'
47'
13.03.2011
13 марта 2011
вс
16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
ЦСКА
2
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур