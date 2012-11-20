Леван Гвазава
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
7 авг. 1980 (40) лет
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 19:00
Химки
1 : 0
Сочи
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
72'
72'
72'
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 21 тур
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Химки
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 17:00
Химки
0 : 2
СКА-Хабаровск
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 17:00
минуты: 25' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химки
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 25' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 15:00
Новокузнецк
0 : 0
Химки
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Новокузнецк
0
Химки
0
был в запасе
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 17:00
Урал
1 : 0
Химки
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Урал
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур