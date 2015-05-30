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Евро-2020
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Олимпиада
Павел Мочалин
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 янв. 1989 (32) года
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Крылья Советов
1 : 0
СКА-Хабаровск
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Крылья Советов
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
минуты: 46' - 65'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 46' - 65' / Россия. ФНЛ, 31 тур
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волга
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
2
Волга
1
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сибирь
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
0
Сибирь
0
был в запасе