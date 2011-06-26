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Олимпиада
Александр Хохлов
№5
Защитник
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Команда
Сатурн
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 сент. 1988 (32) года
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010
2009
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Спартак
3 : 2
Ростов
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Спартак
3
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
22.06.2011
22 июня 2011
ср
14:30
Томь
1 : 1
Ростов
22.06.2011
22 июня 2011
ср
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Томь
1
Ростов
1
был в запасе
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:45
Зенит
4 : 0
Ростов
19'
19'
19'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Зенит
4
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.06.2011
10 июня 2011
пт
20:00
Ростов
1 : 3
Краснодар
10.06.2011
10 июня 2011
пт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
1
Краснодар
3
был в запасе
29.05.2011
29 мая 2011
вс
17:15
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
29.05.2011
29 мая 2011
вс
17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Крылья Советов
2
Ростов
2
был в запасе
21.05.2011
21 мая 2011
сб
13:00
Ростов
3 : 0
Амкар
21.05.2011
21 мая 2011
сб
13:00
минуты: 48' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
3
Амкар
0
минуты: 48' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
19:30
ЦСКА
2 : 1
Ростов
53'
53'
53'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
ЦСКА
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
Ростов
0 : 0
Спартак-Нальчик
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Ростов
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
01.05.2011
01 мая 2011
вс
13:15
Анжи
1 : 0
Ростов
01.05.2011
01 мая 2011
вс
13:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Анжи
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
15:15
Ростов
1 : 0
Ахмат
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Ростов
1
Ахмат
0
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
15:15
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Ростов
56'
56'
56'
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
13:00
Ростов
1 : 3
Волга
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ростов
1
Волга
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
17:30
Локомотив
1 : 1
Ростов
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Локомотив
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
19.03.2011
19 марта 2011
сб
16:15
Динамо
3 : 1
Ростов
73'
73'
73'
19.03.2011
19 марта 2011
сб
16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Динамо
3
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
14.03.2011
14 марта 2011
пн
19:30
Ростов
4 : 0
Спартак
14.03.2011
14 марта 2011
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Ростов
4
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур