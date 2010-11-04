Фатих Текке
№33
Нападающий
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
9 сент. 1977 (43) года
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Порту
1 : 1
Бешикташ
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Порту
1
Бешикташ
1
был в запасе