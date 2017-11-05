Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Георгий Габулов
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 сент. 1988 (32) года
Рост
190
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2013/2014
2012/2013
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Арсенал
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
11:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Арсенал
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Динамо
2 : 0
СКА-Хабаровск
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ростов
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
СКА-Хабаровск
2
Ростов
1
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
Амкар
3 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Амкар
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Ахмат
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
СКА-Хабаровск
2
Ахмат
2
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
Урал
1 : 1
СКА-Хабаровск
40'
40'
40'
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Спартак
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
СКА-Хабаровск
0
Спартак
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
Тосно
0 : 0
СКА-Хабаровск
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тосно
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Рубин
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
СКА-Хабаровск
1
Рубин
1
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
08.08.2017
08 авг. 2017
вт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Анжи
08.08.2017
08 авг. 2017
вт
11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
СКА-Хабаровск
2
Анжи
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
20:00
Локомотив
1 : 0
СКА-Хабаровск
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Локомотив
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
ЦСКА
2 : 0
СКА-Хабаровск
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур