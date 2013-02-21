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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Фининьо (Винисиус Апаресидо Перейра)
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
3 нояб. 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
21:00
Металлист
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
87'
87'
87'
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Металлист
0
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
23:05
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Металлист
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ньюкасл Юнайтед
0
Металлист
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала