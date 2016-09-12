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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Инал Гетигежев
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 мая 1987 (33) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
12.09.2016
12 сент. 2016
пн
19:30
Рубин
3 : 1
Урал
12.09.2016
12 сент. 2016
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
3
Урал
1
был в запасе