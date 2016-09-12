Инал Гетигежев
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 мая 1987 (33) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.09.2016 12 сент. 2016 пн 19:30
Рубин
3 : 1
Урал
12.09.2016 12 сент. 2016 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
3
Урал
1
был в запасе