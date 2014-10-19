Денис Скепский
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
5 июля 1987 (33) года
Рост
178
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:00
Крылья Советов
5 : 3
Сахалин
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
5
Сахалин
3
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 14:00
Сахалин
0 : 1
Сибирь
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сахалин
0
Сибирь
1
был в запасе
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
12.07.2014 12 июля 2014 сб 19:00
Сахалин
1 : 0
СКА-Хабаровск
60'
60'
60'
12.07.2014 12 июля 2014 сб 19:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сахалин
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 2 тур
06.07.2014 06 июля 2014 вс 19:00
Анжи
1 : 0
Сахалин
06.07.2014 06 июля 2014 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Анжи
1
Сахалин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур