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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Паскаль Цубербюлер
№19
Вратарь
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
8 янв. 1971 (50) лет
Рост
197
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
17:00
Блэкпул
2 : 2
Фулхэм
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Блэкпул
2
Фулхэм
2
был в запасе
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
18:00
Фулхэм
2 : 2
Манчестер Юнайтед
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Фулхэм
2
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
17:00
Болтон
0 : 0
Фулхэм
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Болтон
0
Фулхэм
0
был в запасе