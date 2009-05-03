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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Ким Дон Джин (Дон Джин Ким)
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
29 янв. 1982 (39) лет
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
03.05.2009
03 мая 2009
вс
14:15
Ростов
2 : 1
Зенит
03.05.2009
03 мая 2009
вс
14:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
Зенит
4 : 2
Химки
17'
17'
17'
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
4
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
10:45
Томь
0 : 3
Зенит
42'
42'
42'
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
10:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Томь
0
Зенит
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
14:00
Спартак
1 : 1
Зенит
15.03.2009
15 марта 2009
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
1
Зенит
1
был в запасе