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Олимпиада
Хамину Драман
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
28 апр. 1986 (34) года
Рост
173
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Локомотив
0 : 0
Рубин
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Локомотив
0
Рубин
0
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ростов
1
Локомотив
2
был в запасе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
16:15
Локомотив
1 : 1
Сибирь
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
16:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Локомотив
1
Сибирь
1
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
16:30
Алания
0 : 0
Локомотив
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Алания
0
Локомотив
0
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
16:15
Локомотив
1 : 0
Анжи
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
16:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Локомотив
1
Анжи
0
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
11:00
Амкар
1 : 2
Локомотив
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
1
Локомотив
2
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
19:45
Локомотив
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
19:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Локомотив
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
19:45
Сатурн
0 : 1
Локомотив
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
19:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Сатурн
0
Локомотив
1
был в запасе
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
13:00
Томь
1 : 1
Локомотив
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
13:00
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Томь
1
Локомотив
1
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:00
Локомотив
1 : 0
ЦСКА
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Локомотив
1
ЦСКА
0
был в запасе
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
15:00
Динамо
3 : 0
Локомотив
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3
Локомотив
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
13:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
ЦСКА
1
Локомотив
1
был в запасе