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Олимпиада
Стивен Аппиа
№4
Полузащитник
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Команда
Войводина
Гражданство
Гана
Дата рождения
24 дек. 1980 (40) лет
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
19:00
Чезена
1 : 2
Интер
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
1
Интер
2
был в запасе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
Чезена
-:-
Бари
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
-
Бари
-
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:00
Лацио
1 : 0
Чезена
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
1
Чезена
0
был в запасе
12.03.2011
12 марта 2011
сб
22:45
Чезена
2 : 2
Ювентус
12.03.2011
12 марта 2011
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2
Ювентус
2
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
14:30
Сампдория
2 : 3
Чезена
06.03.2011
06 марта 2011
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
2
Чезена
3
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Парма
2 : 2
Чезена
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
2
Чезена
2
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 3
Удинезе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
0
Удинезе
3
был в запасе
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
Наполи
2 : 0
Чезена
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Чезена
0
был в запасе
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Чезена
1 : 1
Катания
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 23 тур
Чезена
1
Катания
1
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 23 тур
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Чезена
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
1
Чезена
1
был в запасе
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
22:45
Милан
2 : 0
Чезена
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
2
Чезена
0
был в запасе
19.01.2011
19 янв. 2011
ср
22:45
Интер
3 : 2
Чезена
19.01.2011
19 янв. 2011
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
3
Чезена
2
был в запасе
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 0
Дженоа
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Чезена
0
Дженоа
0
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Брешиа
1 : 2
Чезена
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1
Чезена
2
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
Чезена
1 : 2
Палермо
43'
43'
43'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
1
Палермо
2
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 13 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
20:00
Фиорентина
1 : 0
Чезена
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1
Чезена
0
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Чезена
1 : 0
Лацио
25'
25'
25'
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 51'
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
1
Лацио
0
минуты: 1' - 51' / Италия. Серия А, 11 тур
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Чезена
37'
37'
37'
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
3
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Сампдория
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Чезена
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
Кьево
2 : 1
Чезена
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
2
Чезена
1
был в запасе
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