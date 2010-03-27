Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мустафа Салифу
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Того
Дата рождения
1 июня 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
Челси
7 : 1
Астон Вилла
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Челси
7
Астон Вилла
1
был в запасе
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
Астон Вилла
1 : 1
Сандерленд
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Астон Вилла
1
Сандерленд
1
был в запасе
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
22:45
Астон Вилла
1 : 1
Манчестер Юнайтед
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе