Мустафа Салифу
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Того
Дата рождения
1 июня 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
Челси
7 : 1
Астон Вилла
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Челси
7
Астон Вилла
1
был в запасе
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
Астон Вилла
1 : 1
Сандерленд
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Астон Вилла
1
Сандерленд
1
был в запасе
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 22:45
Астон Вилла
1 : 1
Манчестер Юнайтед
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе