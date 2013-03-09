Джейсон Скотланд
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Тринидад и Тобаго
Дата рождения
18 февр. 1979 (42) года
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.03.2013 09 марта 2013 сб 20:30
Манчестер Сити
5 : 0
Барнсли
09.03.2013 09 марта 2013 сб 20:30
минуты: 53' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Сити
5
Барнсли
0
минуты: 53' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала