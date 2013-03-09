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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джейсон Скотланд
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Тринидад и Тобаго
Дата рождения
18 февр. 1979 (42) года
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
09.03.2013
09 марта 2013
сб
20:30
Манчестер Сити
5 : 0
Барнсли
09.03.2013
09 марта 2013
сб
20:30
минуты: 53' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Сити
5
Барнсли
0
минуты: 53' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала