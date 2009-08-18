Карлос Эдвардс
№7
Полузащитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Тринидад и Тобаго
Дата рождения
24 окт. 1978 (42) года
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.08.2009 18 авг. 2009 вт 21:45
Сандерленд
1 : 3
Челси
18.08.2009 18 авг. 2009 вт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Сандерленд
1
Челси
3
был в запасе
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 17:00
Болтон
0 : 1
Сандерленд
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Болтон
0
Сандерленд
1
был в запасе