Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дэвид Бекхэм
№32
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 мая 1975 (45) лет
Рост
180
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
2009/2010
10.04.2013
10 апр. 2013
ср
21:45
Барселона
1 : 1
ПСЖ
89'
89'
89'
10.04.2013
10 апр. 2013
ср
21:45
минуты: 82' - 90'
Лига чемпионов, 1/4 финала
Барселона
1
ПСЖ
1
минуты: 82' - 90' / Лига чемпионов, 1/4 финала
02.04.2013
02 апр. 2013
вт
21:45
ПСЖ
2 : 2
Барселона
68'
68'
68'
02.04.2013
02 апр. 2013
вт
21:45
минуты: 1' - 70'
Лига чемпионов, 1/4 финала
ПСЖ
2
Барселона
2
минуты: 1' - 70' / Лига чемпионов, 1/4 финала
06.03.2013
06 марта 2013
ср
22:45
ПСЖ
1 : 1
Валенсия
06.03.2013
06 марта 2013
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСЖ
1
Валенсия
1
был в запасе