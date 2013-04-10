Дэвид Бекхэм
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 мая 1975 (45) лет
Рост
180
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2013 10 апр. 2013 ср 21:45
Барселона
1 : 1
ПСЖ
89'
89'
89'
10.04.2013 10 апр. 2013 ср 21:45
минуты: 82' - 90'
Лига чемпионов, 1/4 финала
Барселона
1
ПСЖ
1
минуты: 82' - 90' / Лига чемпионов, 1/4 финала
02.04.2013 02 апр. 2013 вт 21:45
ПСЖ
2 : 2
Барселона
68'
68'
68'
02.04.2013 02 апр. 2013 вт 21:45
минуты: 1' - 70'
Лига чемпионов, 1/4 финала
ПСЖ
2
Барселона
2
минуты: 1' - 70' / Лига чемпионов, 1/4 финала
06.03.2013 06 марта 2013 ср 22:45
ПСЖ
1 : 1
Валенсия
06.03.2013 06 марта 2013 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСЖ
1
Валенсия
1
был в запасе