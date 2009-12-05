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Олимпиада
Юниси Инамото
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
18 сент. 1979 (41) год
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Лорьян
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
1
Лорьян
0
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
23:00
Лион
1 : 1
Ренн
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
1
Ренн
1
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
Ренн
2 : 1
Ле Ман
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2
Ле Ман
1
был в запасе
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:00
Тулуза
3 : 2
Ренн
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
3
Ренн
2
был в запасе
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
Ренн
0 : 3
Валансьен
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 54'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
0
Валансьен
3
минуты: 1' - 54' / Франция. Лига 1, 12 тур
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
22:00
Ренн
3 : 0
Монпелье
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
3
Монпелье
0
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
22:00
Лилль
0 : 0
Ренн
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
0
Ренн
0
был в запасе
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
20:00
Ренн
0 : 1
Осер
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
0
Осер
1
был в запасе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
22:00
Бордо
1 : 0
Ренн
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Бордо
1
Ренн
0
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
Гренобль
0 : 4
Ренн
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Гренобль
0
Ренн
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:00
Ренн
1 : 0
Сент-Этьен
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1
Сент-Этьен
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
Ланс
2 : 2
Ренн
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
2
Ренн
2
был в запасе
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:00
Ницца
1 : 1
Ренн
27'
77'
27'
77'
27'
77'
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур