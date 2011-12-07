Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Скотт Чипперфилд
№11
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
30 дек. 1975 (45) лет
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
07.12.2011
07 дек. 2011
ср
22:45
Базель
2 : 1
Манчестер Юнайтед
07.12.2011
07 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 83' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Базель
2
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 83' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
22.11.2011
22 нояб. 2011
вт
22:45
Оцелул
2 : 3
Базель
22.11.2011
22 нояб. 2011
вт
22:45
минуты: 74' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Оцелул
2
Базель
3
минуты: 74' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
02.11.2011
02 нояб. 2011
ср
22:45
Бенфика
1 : 1
Базель
02.11.2011
02 нояб. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 89'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бенфика
1
Базель
1
минуты: 1' - 89' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
21:45
Базель
0 : 2
Бенфика
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
21:45
минуты: 85' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Базель
0
Бенфика
2
минуты: 85' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.09.2011
27 сент. 2011
вт
21:45
Манчестер Юнайтед
3 : 3
Базель
27.09.2011
27 сент. 2011
вт
21:45
минуты: 78' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Манчестер Юнайтед
3
Базель
3
минуты: 78' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур