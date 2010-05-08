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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Феликс Борха
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
2 апр. 1983 (38) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
Майнц
0 : 0
Шальке-04
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
0
Шальке-04
0
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:30
Нюрнберг
2 : 0
Майнц
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Нюрнберг
2
Майнц
0
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
17:30
Майнц
0 : 2
Вольфсбург
27.03.2010
27 марта 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
0
Вольфсбург
2
был в запасе