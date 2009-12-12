Мехди Махдавикия
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Иран
Дата рождения
24 июля 1977 (43) года
Рост
172
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Айнтрахт
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
1
был в запасе
02.10.2009 02 окт. 2009 пт 21:30
Шальке-04
2 : 0
Айнтрахт
02.10.2009 02 окт. 2009 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
2
Айнтрахт
0
был в запасе
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 16:30
Айнтрахт
0 : 3
Штутгарт
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
0
Штутгарт
3
был в запасе