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Олимпиада
Хедвигес Мадуро
№23
Полузащитник
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Команда
Гронинген
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
13 февр. 1985 (36) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2009/2010
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Гронинген
0 : 0
Брага
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Гронинген
0
Брага
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
Марсель
2 : 1
Гронинген
50'
50'
50'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
50'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Марсель
2
Гронинген
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
Гронинген
0 : 1
Слован
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гронинген
0
Слован
1
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Слован
1 : 1
Гронинген
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
1
Гронинген
1
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
Брага
1 : 0
Гронинген
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брага
1
Гронинген
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Гронинген
0 : 3
Марсель
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Гронинген
0
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур