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Хоккей
Материалы
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Баскетбол
Материалы
Новости
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Маартен Стекеленбург
№1
Вратарь
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Команда
Аякс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
22 сент. 1982 (38) лет
Рост
197
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
россия. кубок
германия. кубок
италия. кубок
лига чемпионов квалификация
россия. фнл
франция. лига 1
италия. серия а
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Гибралтар
0 : 7
Нидерланды
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Гибралтар
0
Нидерланды
7
был в запасе
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Нидерланды
2 : 0
Латвия
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Нидерланды
2
Латвия
0
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:00
Турция
4 : 2
Нидерланды
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Турция
4
Нидерланды
2
был в запасе