Даниэль Любоя
№28
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
4 сент. 1978 (42) года
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
Спортинг
1 : 0
Легия
59'
59'
59'
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спортинг
1
Легия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 21:00
Легия
2 : 2
Спортинг
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Легия
2
Спортинг
2
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала