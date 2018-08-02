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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Саша Илич
№22
Полузащитник
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Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
30 дек. 1977 (43) года
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
19:00
Ритеряй
1 : 1
Партизан
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ритеряй
1
Партизан
1
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:30
Партизан
1 : 0
Ритеряй
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Партизан
1
Ритеряй
0
был в запасе