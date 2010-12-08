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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Младен Крстаич
№20
Защитник
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Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
5 марта 1974 (47) лет
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
08.12.2010
08 дек. 2010
ср
22:45
Арсенал
3 : 1
Партизан
70'
70'
70'
08.12.2010
08 дек. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Арсенал
3
Партизан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
Партизан
0 : 3
Шахтер
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Партизан
0
Шахтер
3
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
22:45
Партизан
0 : 1
Брага
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Партизан
0
Брага
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
19.10.2010
19 окт. 2010
вт
21:45
Брага
2 : 0
Партизан
19.10.2010
19 окт. 2010
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Брага
2
Партизан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
21:45
Партизан
1 : 3
Арсенал
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Партизан
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
15.09.2010
15 сент. 2010
ср
21:45
Шахтер
1 : 0
Партизан
15.09.2010
15 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Шахтер
1
Партизан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур