Милан Дудич
№12
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
1 нояб. 1979 (41) год
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
Штурм
1 : 3
АЕК
68'
68'
68'
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Штурм
1
АЕК
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 20:00
Локомотив
3 : 1
Штурм
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Локомотив
3
Штурм
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
Андерлехт
3 : 0
Штурм
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Андерлехт
3
Штурм
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
Штурм
0 : 2
Андерлехт
64'
64'
64'
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Штурм
0
Андерлехт
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
АЕК
1 : 2
Штурм
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЕК
1
Штурм
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур