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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Душан Баста
№8
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
18 авг. 1984 (36) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
германия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2012/2013
2011/2012
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Лацио
1 : 2
Айнтрахт
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лацио
1
Айнтрахт
2
был в запасе
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
Айнтрахт
4 : 1
Лацио
36'
45'
36'
45'
36'
45'
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Айнтрахт
4
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Лацио
2 : 1
Аполлон
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лацио
2
Аполлон
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур