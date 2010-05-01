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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Олимпиада
Аруна Диндан
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
26 нояб. 1980 (40) лет
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:00
Портсмут
3 : 1
Вулверхэмптон
20'
20'
20'
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:00
20'
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Портсмут
3
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
Болтон
2 : 2
Портсмут
54', 68'
54', 68'
54', 68'
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
54', 68'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Болтон
2
Портсмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
15.03.2010
15 марта 2010
пн
23:00
Ливерпуль
4 : 1
Портсмут
78'
78'
78'
15.03.2010
15 марта 2010
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
4
Портсмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
09.03.2010
09 марта 2010
вт
22:45
Портсмут
1 : 2
Бирмингем Сити
09.03.2010
09 марта 2010
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Портсмут
1
Бирмингем Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
18:00
Бернли
1 : 2
Портсмут
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бернли
1
Портсмут
2
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
20:30
Портсмут
1 : 2
Сток Сити
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Портсмут
1
Сток Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
09.02.2010
09 февр. 2010
вт
22:45
Портсмут
1 : 1
Сандерленд
90'
30'
90'
30'
90'
30'
09.02.2010
09 февр. 2010
вт
22:45
90'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Портсмут
1
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
5 : 0
Портсмут
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
5
Портсмут
0
был в запасе
03.02.2010
03 февр. 2010
ср
23:00
Фулхэм
1 : 0
Портсмут
03.02.2010
03 февр. 2010
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Фулхэм
1
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
16:00
Вест Хэм
2 : 0
Портсмут
19'
19'
19'
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
16:00
минуты: 1' - 55'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2
Портсмут
0
минуты: 1' - 55' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
15:45
Портсмут
2 : 0
Ливерпуль
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Портсмут
2
Ливерпуль
0
был в запасе
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
22:45
Челси
2 : 1
Портсмут
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
22:45
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
2
Портсмут
1
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Сандерленд
1 : 1
Портсмут
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд
1
Портсмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
15:45
Портсмут
2 : 0
Бернли
32'
84'
84'
32'
84'
32'
84'
84'
32'
84'
84'
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
15:45
32'
84'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Портсмут
2
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
Портсмут
1 : 4
Манчестер Юнайтед
18'
18'
18'
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Портсмут
1
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
Сток Сити
1 : 0
Портсмут
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Сток Сити
1
Портсмут
0
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
18:00
Блэкберн
3 : 1
Портсмут
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 52'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Блэкберн
3
Портсмут
1
минуты: 1' - 52' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
Портсмут
4 : 0
Уиган Атлетик
35', 65'
90'
35', 65'
90'
35', 65'
90'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
35', 65'
90'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Портсмут
4
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
17:00
Халл Сити
0 : 0
Портсмут
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Халл Сити
0
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:00
Портсмут
1 : 2
Тоттенхэм
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Портсмут
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
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