Абдул-Кадер Кейта
№12
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
6 окт. 1981 (39) лет
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
Галатасарай
1 : 2
Атлетико
66'
66'
66'
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
66'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Галатасарай
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 23:05
Атлетико
1 : 1
Галатасарай
77'
77'
77'
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 23:05
77'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Атлетико
1
Галатасарай
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала