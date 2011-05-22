Джилберто Мартинес
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Коста-Рика
Дата рождения
1 окт. 1979 (41) год
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 21:45
Рома
3 : 1
Сампдория
22.05.2011 22 мая 2011 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
Сампдория
1 : 2
Палермо
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
1
Палермо
2
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 21:45
Милан
3 : 0
Сампдория
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 21:45
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
3
Сампдория
0
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 33 тур
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
Сампдория
1 : 2
Лечче
80'
80'
80'
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
Сампдория
0 : 1
Парма
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
13.03.2011 13 марта 2011 вс 17:00
Катания
1 : 0
Сампдория
13.03.2011 13 марта 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
06.03.2011 06 марта 2011 вс 14:30
Сампдория
2 : 3
Чезена
06.03.2011 06 марта 2011 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
2
Чезена
3
был в запасе
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 22:45
Сампдория
0 : 2
Интер
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
0
Интер
2
был в запасе
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 17:00
Фиорентина
0 : 0
Сампдория
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
0
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
16.02.2011 16 февр. 2011 ср 20:30
Сампдория
0 : 1
Дженоа
16.02.2011 16 февр. 2011 ср 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
0
Дженоа
1
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 20:00
Удинезе
2 : 0
Сампдория
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 14:30
Брешиа
0 : 3
Кьево
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Брешиа
0
Кьево
3
был в запасе
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:00
Палермо
1 : 0
Брешиа
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 51'
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 51' / Италия. Серия А, 21 тур
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
Брешиа
2 : 0
Парма
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Брешиа
2
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Брешиа
1 : 2
Чезена
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
Катания
1 : 0
Брешиа
29'
29'
29'
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 17 тур
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 22:45
Милан
3 : 0
Брешиа
42'
42'
42'
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
Брешиа
0 : 0
Дженоа
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Брешиа
1 : 1
Ювентус
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Брешиа
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 22:45
Интер
1 : 1
Брешиа
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур