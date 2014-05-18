Кака (Рикардо Изексон)
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
22 апр. 1982 (38) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Милан
2 : 1
Сассуоло
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 38 тур
11.05.2014 11 мая 2014 вс 13:30
Аталанта
2 : 1
Милан
11.05.2014 11 мая 2014 вс 13:30
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
2
Милан
1
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 37 тур
04.05.2014 04 мая 2014 вс 21:45
Милан
1 : 0
Интер
04.05.2014 04 мая 2014 вс 21:45
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
1
Интер
0
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 36 тур
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 21:45
Рома
2 : 0
Милан
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
2
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Милан
3 : 0
Ливорно
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
3
Ливорно
0
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 34 тур
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 21:45
Милан
1 : 0
Катания
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 21:45
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1
Катания
0
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 33 тур
07.04.2014 07 апр. 2014 пн 22:00
Дженоа
1 : 2
Милан
07.04.2014 07 апр. 2014 пн 22:00
минуты: 1' - 88'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Милан
2
минуты: 1' - 88' / Италия. Серия А, 32 тур
29.03.2014 29 марта 2014 сб 22:45
Милан
3 : 0
Кьево
26', 52'
26', 52'
26', 52'
29.03.2014 29 марта 2014 сб 22:45
26', 52'
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
3
Кьево
0
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 31 тур
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Фиорентина
0 : 2
Милан
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
23.03.2014 23 марта 2014 вс 22:45
Лацио
1 : 1
Милан
23.03.2014 23 марта 2014 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
16.03.2014 16 марта 2014 вс 17:00
Милан
2 : 4
Парма
16.03.2014 16 марта 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
2
Парма
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
08.03.2014 08 марта 2014 сб 20:00
Удинезе
1 : 0
Милан
08.03.2014 08 марта 2014 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
1
Милан
0
был в запасе
02.03.2014 02 марта 2014 вс 22:45
Милан
0 : 2
Ювентус
02.03.2014 02 марта 2014 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
Сампдория
0 : 2
Милан
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
0
Милан
2
был в запасе
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 22:45
Наполи
3 : 1
Милан
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
3
Милан
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 22:45
Милан
1 : 1
Торино
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 22:45
Милан
1 : 0
Верона
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 22:45
Сассуоло
4 : 3
Милан
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
4
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 17:00
Милан
3 : 0
Аталанта
34', 66'
34', 66'
34', 66'
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 17:00
34', 66'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
3
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 22:45
Интер
1 : 0
Милан
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур