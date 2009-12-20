Джавар Мнари
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Тунис
Дата рождения
8 нояб. 1976 (44) года
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:30
Кельн
3 : 0
Нюрнберг
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
3
Нюрнберг
0
был в запасе
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 17:30
Боруссия
4 : 0
Нюрнберг
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
4
Нюрнберг
0
был в запасе
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 17:30
Майнц
1 : 0
Нюрнберг
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
1
Нюрнберг
0
был в запасе
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 16:30
Байер
4 : 0
Нюрнберг
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
4
Нюрнберг
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 1
Нюрнберг
89'
89'
89'
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1
Нюрнберг
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 16:30
Нюрнберг
1 : 2
Шальке-04
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 54'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Нюрнберг
1
Шальке-04
2
минуты: 1' - 54' / Германия. Бундеслига, 1 тур