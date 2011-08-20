Иссам Джемаа
№17
Нападающий
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Команда
Осер
Гражданство
Тунис
Дата рождения
28 янв. 1984 (37) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Бордо
1 : 1
Осер
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
1
Осер
1
был в запасе
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
Осер
2 : 2
Марсель
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
2
Марсель
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Осер
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
3
Осер
1
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 1 тур