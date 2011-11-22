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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Леандро Куфре
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
9 мая 1978 (42) года
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
22.11.2011
22 нояб. 2011
вт
22:45
Реал
6 : 2
Динамо
90'
90'
90'
22.11.2011
22 нояб. 2011
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Реал
6
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
02.11.2011
02 нояб. 2011
ср
22:45
Аякс
4 : 0
Динамо
02.11.2011
02 нояб. 2011
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Аякс
4
Динамо
0
был в запасе
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
21:45
Динамо
0 : 2
Аякс
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
Аякс
2
был в запасе
27.09.2011
27 сент. 2011
вт
21:45
Лион
2 : 0
Динамо
27.09.2011
27 сент. 2011
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Лион
2
Динамо
0
был в запасе