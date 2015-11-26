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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
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Олимпиада
Дариуш Дудка
№15
Полузащитник
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Команда
Лех
Гражданство
Польша
Дата рождения
9 дек. 1983 (37) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
лига европы плей-офф
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2012/2013
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
36'
36'
36'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Белененсеш
0
Лех
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
Лех
0 : 2
Фиорентина
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лех
0
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Фиорентина
1 : 2
Лех
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Фиорентина
1
Лех
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
Базель
2 : 0
Лех
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Базель
2
Лех
0
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Лех
0 : 0
Белененсеш
8'
8'
8'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лех
0
Белененсеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур